Про це Укравтодор інформує у фейсбуці.

У пості повідомляється про перший благодійний онлайн-аукціон, який організація влаштовує на платформі Prozorro.Продажі.

"Наш лот – легендарний дорожній знак, який був створений на третій день війни – "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й". Це покажчик напрямів для окупантів, котрі, як відомо, можуть рухатися лише вслід за російським воєнним кораблем", - коментує урядова організація.

Як відомо, з перших днів повномасштабної війни Укравтодор дав вказівку в областях демонтовувати або замальовувати знаки із назвами населених пунктів, аби обмежити просування окупантів, що не мали адекватної навігації.

З-поміж іншого Укравтодор створив універсальний вказівник для російських військових, який навіть встановили на дорогах у деяких регіонах.

Виставлений на аукціон дорожній знак, на якому залишилися сліди від куль, із Сумської області.

Його продадуть 2 червня на благодійному онлайн-аукціоні в системі Prozorro.Продажі. продадуть. Стартова ціна за лот 50 тис. гривень або $1500.

Повідомляється, що власник або власниця знаку зможуть встановити його в межах свого домогосподарства або в іншому місці (окрім доріг загального користування).

Усі кошти, зібрані за підсумками аукціону, будуть спрямовані на спеціальний рахунок Національного банку для потреб Збройних Сил України.