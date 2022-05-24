"На**й, знов на**й, до Росії на**й": Укравтодор продає з аукціону дороговказ для окупантів, кошти передадуть ЗСУ
Укравтодор виставив на аукціон легендарний дорожний знак, створений спеціально для російських окупантів
Про це Укравтодор інформує у фейсбуці.
У пості повідомляється про перший благодійний онлайн-аукціон, який організація влаштовує на платформі Prozorro.Продажі.
"Наш лот – легендарний дорожній знак, який був створений на третій день війни – "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й". Це покажчик напрямів для окупантів, котрі, як відомо, можуть рухатися лише вслід за російським воєнним кораблем", - коментує урядова організація.
Як відомо, з перших днів повномасштабної війни Укравтодор дав вказівку в областях демонтовувати або замальовувати знаки із назвами населених пунктів, аби обмежити просування окупантів, що не мали адекватної навігації.
З-поміж іншого Укравтодор створив універсальний вказівник для російських військових, який навіть встановили на дорогах у деяких регіонах.
Виставлений на аукціон дорожній знак, на якому залишилися сліди від куль, із Сумської області.
Його продадуть 2 червня на благодійному онлайн-аукціоні в системі Prozorro.Продажі. продадуть. Стартова ціна за лот 50 тис. гривень або $1500.
Повідомляється, що власник або власниця знаку зможуть встановити його в межах свого домогосподарства або в іншому місці (окрім доріг загального користування).
Усі кошти, зібрані за підсумками аукціону, будуть спрямовані на спеціальний рахунок Національного банку для потреб Збройних Сил України.
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