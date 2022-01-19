На аукціоні Sotheby's виставлять рідкісний чорний діамант з космосу
У Лондоні на аукціоні Sotheby's продадуть чорний діамант Enigma вагою 555,55 карата, який походить з космосу
Про це пише CNN.
Походження Enigma повязують з падінням метеориту. Також припускають, що це уламок астероїда, який зіткнувся з землею.
В аукціонному дому природний огранений чорний діамант назвали "надзвичайно рідкісним явищем".
За формою камінь нагадує долоню Хамса - близькосхідний знак захисту, що в перекладі з арабської означає "п'ять". Діамант важить 555,55 карата й має 55 граней.
Після показу в Дубаї й Лос-Анджелесі Enigma відправлять до Лондона. Аукціон проведуть у лютому. Стартова ціна каменя становить $6,8 млн. Купити його можна буде, зокрема, за криптовалюту.
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