На аукціоні за $50 тис. продали рідкісну пару кросівок від Apple
Пару рідкісних кросівок Omega x Apple, які виготовили у 1990-х роках, продали на аукціоні Sothebyʼs за 50 тисяч доларів
Про це інформує BBC.
Зазначають, що цю пару виготовили на замовлення співробітників у 1990-х роках. Взуття було одноразовим подарунком для конференції. Раніше його ніколи не продавали. Sothebyʼs назвав цю пару "одними з найвідоміших з існуючих" і підкреслив рідкісність кросівок і їхню цінність на ринку перепродажу.
Так Omega x Apple виготовлені з білої шкіри. На язичку та поруч зі шнурками розміщено старий райдужний логотип Apple. Кросівки хоч і є "новими в упаковці", але мають певні недоліки. Зокрема мовиться про пожовтіння навколо підошви.
Також пара має віконце для повітряної амортизації в п'яті. Розмір кросівок - 41. У коробці також є додаткова пара червоних шнурків.
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