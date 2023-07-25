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На аукціоні за $50 тис. продали рідкісну пару кросівок від Apple

25 липня, 2023 вiвторок
20:00
Світ На аукціоні за $50 тис. продали рідкісну пару кросівок від Apple

Пару рідкісних кросівок Omega x Apple, які виготовили у 1990-х роках, продали на аукціоні Sothebyʼs за 50 тисяч доларів

Про це інформує BBC.

Зазначають, що цю пару виготовили на замовлення співробітників у 1990-х роках. Взуття було одноразовим подарунком для конференції. Раніше його ніколи не продавали. Sothebyʼs назвав цю пару "одними з найвідоміших з існуючих" і підкреслив рідкісність кросівок і їхню цінність на ринку перепродажу.

Так Omega x Apple виготовлені з білої шкіри. На язичку та поруч зі шнурками розміщено старий райдужний логотип Apple. Кросівки хоч і є "новими в упаковці", але мають певні недоліки. Зокрема мовиться про пожовтіння навколо підошви.

Також пара має віконце для повітряної амортизації в п'яті. Розмір кросівок - 41. У коробці також є додаткова пара червоних шнурків.

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