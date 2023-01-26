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Головна війна з Росією На Авдіївському напрямку почалося загострення, - голова ВЦА Барабаш
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На Авдіївському напрямку почалося загострення, - голова ВЦА Барабаш

26 січня, 2023 четвер
16:34
війна з Росією

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ЗСУ знищили 15 ворожих танків та близько 20 одиниць техніки противника

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Авдіївському напрямку з понеділка почалося потужне загострення. З півночі Авдіївки відбувалися наступальні дії з боку ворога. ЗСУ знищили 15 ворожих танків та близько 20 одиниць важкої техніки. Ворог змінив тактику. Використовуючи бронетехніку, противник намагається під’їхати на БМП та висадити десант. Працює ворожа артилерія. Окупанти намагаються невеликими групами рухатися з різних напрямків", - зазначив Барабаш.

За його словами, ворог кожного дня намагається вести штурмові дії.

"На Авдіївському напрямку дуже гаряче, ворог здійснює до 30 штурмів за добу. Сьогодні трохи спокійніше, зранку ворог обстріляв Авдіївку 6 разів. Зазвичай по наших позиціях противник завдає до 300 ударів, а сьогодні було менш як 100", - додав Барабаш.

  • За два місяці боїв на Бахмутському напрямку російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки у двох чеченських війнах. ЗСУ тримають удар противника
  • У четвер, 26 січня, окупанти обстріляли селище Очеретине на Донеччині, щонайменше одна людина зазнала поранень, двоє людей загинули


 

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