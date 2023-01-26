Про це під час онлайн-брифінгу в Military Media Center сказав речник Сил оборони на східному напрямку полковник Сергій Череватий.

"Ворог намагається здійснити прорив на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямку. Тільки на Бахмутській ділянці фронту відбулося 199 обстрілів, 35 бойових зіткнень. Проте наші сили оборони не дали ворогу досягнути успіху", - повідомив він.

"У напрямку Мар’їнки, Вугледара, Павлівки ворог намагався вести активні дії, провів 28 штурмів за добу, здійснив 264 обстріли, втративши 141 людини вбитими, 165 пораненими", - додав Череватий.

Він нагадав, що за минулу добу ворог втратив майже батальйон убитими. Крім того, росіяни понесли втрати пораненими.

"За два місяці спроб прорвати нашу оборону втрати противника співмірні з двома чеченськими війнами", – підкреслив Череватий.

За добу 25 січня, за даними Генштабу, Росія втратила в Україні 780 солдатів, 2 літака і гелікоптер.

25 січня речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що ситуація навколо Бахмута контрольована, ЗСУ не збираються залишати місто.

Раніше того ж дня речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив про відведення українських військ від Соледара Донецької області.

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