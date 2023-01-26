Окупанти обстріляли Очеретине на Донеччині, двоє людей загинуло
У четвер, 26 січня, окупанти обстріляли селище Очеретине на Донеччині, щонайменше одна людина зазнала поранень, двоє людей загинули
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.
Росіяни обстріляли селище з артилерії, зруйновано щонайменше три приватні будинки.
"Двоє місцевих мешканців, що опинилися в епіцентрі обстрілу, врятувати не вдалося - вони отримали травми, несумісні з життям. Пораненого чоловіка вдалося доправити до найближчої лікарні. Йому надана медична допомога", - пише Кириленко.
- 25 січня від російської збройної агресії загинув мешканець Бахмута, Донеччина. Ще семеро мирних жителів області отримали поранення.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.59Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе