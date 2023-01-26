Окупанти обстріляли Очеретине на Донеччині, двоє людей загинуло

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.

Росіяни обстріляли селище з артилерії, зруйновано щонайменше три приватні будинки.

"Двоє місцевих мешканців, що опинилися в епіцентрі обстрілу, врятувати не вдалося - вони отримали травми, несумісні з життям. Пораненого чоловіка вдалося доправити до найближчої лікарні. Йому надана медична допомога", - пише Кириленко.

25 січня від російської збройної агресії загинув мешканець Бахмута, Донеччина. Ще семеро мирних жителів області отримали поранення.