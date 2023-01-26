Упродовж доби через атаки росіян загинув мешканець Донеччини, ще 7 отримали поранення

Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу 25 січня загарбники поранили троє жителів Парасковіївки, а ще мешканця Бахмута, Красногорівки, Торецька й Бердичів.

Також від дій росіян загинула людина в Бахмуті.

Усього від початку повномасштабного вторгнення РФ убила 1320 жителів Донецької області, 2896 - поранені.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі",- наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, упродовж доби 25 січня ворог атакував Бахмутський напрямок, вогневого ураження зазнали 22 населені пункти: Іванівське, Краснополівка, Спірне, Бахмут, Озарянівка, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка та ін. Донецької області.

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