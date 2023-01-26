Упродовж доби через атаки росіян загинув мешканець Донеччини, ще 7 отримали поранення
25 січня від російської збройної агресії загинув мешканець Бахмута, Донеччина. Ще семеро мирних жителів області отримали поранення
Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За добу 25 січня загарбники поранили троє жителів Парасковіївки, а ще мешканця Бахмута, Красногорівки, Торецька й Бердичів.
Також від дій росіян загинула людина в Бахмуті.
Усього від початку повномасштабного вторгнення РФ убила 1320 жителів Донецької області, 2896 - поранені.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі",- наголосив голова ОВА.
- Нагадаємо, упродовж доби 25 січня ворог атакував Бахмутський напрямок, вогневого ураження зазнали 22 населені пункти: Іванівське, Краснополівка, Спірне, Бахмут, Озарянівка, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка та ін. Донецької області.
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