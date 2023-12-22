Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На Бахмутському напрямку росіяни не мають особливих успіхів, більше тупцюють на місці, - речник Сухопутних військ Фітьо
Ексклюзив

На Бахмутському напрямку росіяни не мають особливих успіхів, більше тупцюють на місці, - речник Сухопутних військ Фітьо

22 грудня, 2023 п'ятниця
15:42
Війна з Росією Карта. Бахмут_2012

Лінія фронту на Бахмутському напрямку є активною. Однак, росіяни не мають особливих успіхів

Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ перебуває в активній обороні. За кращої нагоди українські війська покращують своє тактичне становище і при можливості переходять до наступальних дій. Тобто, особливих успіхів у росіян немає, відбувається більше топтання на місці"", - повідомив Фітьо.

Росіяни не полишають своїх планів наступати на Бахмутському напрямку. Вони зосередили там великі сили, зазначив він.

"Йдеться про десантників, морську піхоту та штурмові підрозділи, сформовані з колишніх ув'язнених. Росіяни намагаються наступати та штурмувати. Вони хочуть наступати на Часів Яр, щоб потім розвинути свій успіх на Краматорськ, Слов'янськ та Дружківку. Окупанти у своїх планах не врахували, що проти них воюють ЗСУ та Сили оборони, які не дозволять їм реалізувати ці плани", - пояснив речник Сухопутних військ.

  • 19 грудня заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов повідомив, що росіяни активізували наступальні дії на Бахмутському напрямку.  
Україна
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Бахмут
Військові новини
Читайте також:
Чехія теракт світ кримінал
22 грудня, 2023 п'ятниця
Стрілянина в центрі Праги: поліція уточнила кількість загиблих і поранених
22 грудня, 2023 п'ятниця
Німеччина має намір додатково надати Україні 40 БМП Marder
21 грудня, 2023 четвер
У Керчі пролунали вибухи, окупанти перекрили рух Кримським мостом
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 40.99
    Продаж 42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
22 грудня
16:04
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Розваги на крові. Як давній друг Зеленського з Росії заробляє на війні й влаштував зятя та дочку до  "Слуг  Народу"
16:02
Оновлено
Су-34
Повітряні сили знищили 3 російські винищувачі Су-34 на південному напрямку
15:48
Nirvana
Суд відновив розгляд позову проти гурту Nirvana через малюка з обкладинки альбому Nevermind
15:44
Україна повернула тіла 66 загиблих захисників
Україна повернула тіла 66 загиблих воїнів
15:32
Партнерський матеріал
Ключовий момент: ми – чемпіони світу!
15:25
На фото: Потап
Потап за кордоном випустив трек "Дощ" та розповів, як надихнувся історією українського військового
15:24
OPINION
Анастасія Саєнко, історикиня, стипендіатка Visegrad Fund, дослідниця кампанії Where Are Our People? громадської організації PR Army
Свято у ворога. Другий рік поспіль депортовані українські діти знаходяться у Росії
15:23
Ілюстративне фото
Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні винищувачів F-16, - Зеленський
15:22
Ван Ї
Китай погрожує продовжити військовий тиск на Філіппіни на тлі суперечки в Південнокитайському морі
15:13
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Повітряних силах прокоментували плани РФ наступного року виготовити 683 крилаті ракети та 215 тис. авіабомб
15:06
Єнс Столтенберг
Росія назавжди втратила Україну зі своєї сфери впливу, – Столтенберг
15:01
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
"Жест непохитної солідарності": Єврокомісія передасть Україні додаткові 500 електрогенераторів
14:50
Верховна Рада
Фракція "Батьківщини" заблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс
14:46
НБУ представив набір пам'ятних монет, присвячених "Щедрику"
14:39
Юрій Щиголь
Запобіжний захід ексголові Держспецзв’язку Щиголю залишили без змін
14:29
На фото: Ірина Білик
Ірина Білик переклала українською свій хіт "Сніг" початку 2000-х
14:12
Оновлено
діти, війна
На Херсонщині загарбники застрелили 8-класника на очах у родини. Прокуратура розпочала розслідування
14:09
МЗС
У МЗС відреагували на заяву Ердогана про те, що ЄС гальмуватиме вступ України: "Треба міряти фактами"
14:07
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:02
OPINION
Орест Сохар
Орбан мріє про лаври імператора
13:52
безпілотник, дрон
В аеропорту Калуги ввели план "Килим" нібито через атаку дронів
13:49
опалення
У більшості населених пунктів ТОТ Донеччини немає світла й опалення, – ЦНС
13:43
Поліція встановила особи росіян, які тримали на морозі, били й імітували розстріл цивільних під час окупації Київщини
13:40
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
На Житомирщині для посилення ППО створюють 54 мобільні вогневі групи, - голова ОВА
13:34
Друге Різдво у Львові
Невелике похолодання, опади та рвучкий вітер: прогноз на різдвяні вихідні від Наталки Діденко
13:15
Смартфон
Укренерго шукає технічні можливості сповіщати людей про дефіцит електроенергії
13:12
Ексклюзив
Молдова
"Готові допомогти виїхати всім охочим": ексміністр оборони Шалару про спрощення процедури отримання паспортів РФ для громадян Молдови
13:05
Оновлено
ЗРК Patriot
Японія відправить ракети для Patriot у США
12:57
Оновлено
Микола Патрушев
Організатором убивства Пригожина за згоди Путіна міг бути очільник російського радбезу Патрушев, - WSJ
12:54
Ексклюзив
ЗАЕС
Треба робити все можливе й неможливе, щоб наш персонал залишався на ЗАЕС, - ексміністр енергетики Плачков
12:48
Експосадовця Держслужби експортного контролю Головатого засудили до 10,5 року тюрми за хабар
12:40
дрон операції "Єдність"
Українські військові отримали всі 10 тис. FPV-дронів з операції "Єдність": кошти зібрали за три доби
12:27
Пентагон
Понад 20 країн приєдналися до коаліції США проти нападів хуситів у Червоному морі, - Пентагон
12:08
корупція
Підрядник заволодів майже 200 тис. грн під час відбудови гімназії в Бучанському районі, - прокурори
12:05
OPINION
Мирослав Гай
Як держава зруйнувала інфраструктуру мобілізації
11:56
Діти. Війна. Депортація
В Україну повернули 12-річного хлопця, який 18 місяців перебував в окупації та 4 - у РФ
11:32
маєток Котіна
Президент Енергоатому оселився в будинку за 7 млн грн, який начебто купила його теща, - "Схеми"
11:27
Ексклюзив
Аеропорт "Бориспіль"
Чи можлива робота авіакомпаній в Україні під час війни: експерт Долінце розповів про світовий досвід
11:21
електроенергія
Україна збільшила обсяг імпорту електроенергії з Європи: ситуація в енергосистемі станом на 22 грудня
11:14
Ексклюзив
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
Противник знову намагається просунутися до дороги від Часового Яру, Сили оборони відбивають атаки, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБр
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV