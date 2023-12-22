На Бахмутському напрямку росіяни не мають особливих успіхів, більше тупцюють на місці, - речник Сухопутних військ Фітьо

Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ перебуває в активній обороні. За кращої нагоди українські війська покращують своє тактичне становище і при можливості переходять до наступальних дій. Тобто, особливих успіхів у росіян немає, відбувається більше топтання на місці"", - повідомив Фітьо.

Росіяни не полишають своїх планів наступати на Бахмутському напрямку. Вони зосередили там великі сили, зазначив він.

"Йдеться про десантників, морську піхоту та штурмові підрозділи, сформовані з колишніх ув'язнених. Росіяни намагаються наступати та штурмувати. Вони хочуть наступати на Часів Яр, щоб потім розвинути свій успіх на Краматорськ, Слов'янськ та Дружківку. Окупанти у своїх планах не врахували, що проти них воюють ЗСУ та Сили оборони, які не дозволять їм реалізувати ці плани", - пояснив речник Сухопутних військ.