Окупанти перейшли до наступальних дій на Бахмутському напрямку, - майор ЗСУ Кудряшов

Про це він розповів в етері Еспресо

"Ворог перейшов до наступальних дій по всій лінії фронту. Активізація противника присутня й на Бахмутському напрямку. Ситуація складна й тим, що противник постійно підкидає резерви й застосовує всі свої наявні сили та засоби. Таким чином росіяни намагаються відновити втрачені позиції. Ситуація дійсно напружена й складна, але повністю контрольована Силами оборони", - розповів Кудряшов.

Майор наголосив, що росіяни й далі намагаються використовувати піхоту, як перевагу в бойових діях

"Ми своєю чергою теж застосовуємо всі наявні сили та засоби, щоб стримати противника. Ворог має шалену кількість особового складу, яку кидає на штурми наших позицій. Ця піхота ліквідовується з FPV дронів та артилерією. Це класична тактика росіян. Вони застосовують одну зі своїх переваг, а саме перевагу у живій силі", - додав він.