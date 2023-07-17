Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Хочу повідомити хорошу новину з нашого напрямку. Вдалось знищити російський важкий міномет 2С4 “Тюльпан”. Це досить рідкісна техніка і в росіян цих систем не так і багато. Зокрема, цей міномет вдалось знищити за допомогою коригування підрозділу аеророзвідки 3 штурмової бригади. Ми дуже довго спостерігали за ним і намагались спіймати. Вражений цей міномет був за допомогою РСЗВ "Himars"", - розповів Волохов.



Командир підрозділу аеророзвідки "Terra" додав, що Сили оборони продовжують просуватись на Бахмутському напрямку.



"Якщо говорити про ситуацію загалом, то в південній частині Бахмутського напрямку продовжується наший успіх. Є просування. Поки що зарано ще говорити про фінальний результат. Проте щоденна робота наших підрозділів цей фінал наближає", - додав він.

Вранці 17 липня у Генштабі ЗСУ зазначили, що російська армія й надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби там відбулось 28 бойових зіткнень.

17 липня у Міноборони України повідомили, що від початку контрнаступальних дій Збройних Сил України на Бахмутському напрямку військові звільнили територію площею понад 30 км². На Мелітопольському та Бердянському напрямках деокупованими залишаються майже 180 км² української землі