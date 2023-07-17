На Бахмутському напрямку вдалося знищити рідкісний російський міномет 2С4 "Тюльпан", - командир підрозділу аеророзвідки "Terra" Волохов
Командир підрозділу аеророзвідки "Terra" Микола Волохов повідомив, що Сили оборони за допомогою РСЗВ "Himars" знищили рідкісний російський міномет 2С4 "Тюльпан" на Бахмутському напрямку
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Хочу повідомити хорошу новину з нашого напрямку. Вдалось знищити російський важкий міномет 2С4 “Тюльпан”. Це досить рідкісна техніка і в росіян цих систем не так і багато. Зокрема, цей міномет вдалось знищити за допомогою коригування підрозділу аеророзвідки 3 штурмової бригади. Ми дуже довго спостерігали за ним і намагались спіймати. Вражений цей міномет був за допомогою РСЗВ "Himars"", - розповів Волохов.
Командир підрозділу аеророзвідки "Terra" додав, що Сили оборони продовжують просуватись на Бахмутському напрямку.
"Якщо говорити про ситуацію загалом, то в південній частині Бахмутського напрямку продовжується наший успіх. Є просування. Поки що зарано ще говорити про фінальний результат. Проте щоденна робота наших підрозділів цей фінал наближає", - додав він.
- Вранці 17 липня у Генштабі ЗСУ зазначили, що російська армія й надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби там відбулось 28 бойових зіткнень.
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