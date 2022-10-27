На Бахмутському напрямку ворог використовує тактику вогневого валу, - боєць "Легіону Свободи" Нацгвардії України Назаренко
Боєць "Легіону Свободи" Національної гвардії України Володимир Назаренко зазначив, що на Донеччині ворог не просувається вперед та зазнає величезних втрат
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Бахмутському напрямку ворог продовжує використовувати тактику вогневого валу. Він знищує всі будинки та будівлі у населених пунктах цього району. Ворог методично відпрацьовує кожну хату та додатково застосовує велику кількість груп піхоти", - зауважив Назаренко.
За його словами, росіяни намагаються атакувати так званими новомобілізованими одноразовими солдатами.
"Надзвичайно складна ситуація, але українські захисники дають ворогу відсіч. Також на Бахмутському напрямку воюють російські найманці, і в цьому немає логіки, враховуючи їхні провали на інших фронтах. Це хворобливі амбіції бункерного диктатора", - підкреслив Назаренко.
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