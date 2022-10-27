Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує використовувати тактику вогневого валу. Він знищує всі будинки та будівлі у населених пунктах цього району. Ворог методично відпрацьовує кожну хату та додатково застосовує велику кількість груп піхоти", - зауважив Назаренко.

За його словами, росіяни намагаються атакувати так званими новомобілізованими одноразовими солдатами.

"Надзвичайно складна ситуація, але українські захисники дають ворогу відсіч. Також на Бахмутському напрямку воюють російські найманці, і в цьому немає логіки, враховуючи їхні провали на інших фронтах. Це хворобливі амбіції бункерного диктатора", - підкреслив Назаренко.