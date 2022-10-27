Путін не готовий до переговорів і тим більше закінчення війни в Україні, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що керівник Кремля під час зустрічі з представниками спецслужб СНД просував пропагандистські тези.

"Путін заявляв, що "Україна втратила суверенітет" і "США використовують Україну як "таран" проти Росії, Союзної держави Росії та Білорусі, ОДКБ і СНД", - вказують в ISW.

Фахівці розповіли, що маразматичні висловлювання свого диктатора підтримав спікер держдуми В'ячеслав Володін. Депутат говорив, що "Україна окупована НАТО" та "стала колонією США".

В Інституті вивчення війни наголосили, що така риторика несумісна з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню, не кажучи вже про закінчення війни, яку розпочала Росія.

"Натомість це рішуче свідчить про те, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні та зміни влади у Києві, що вплинуло б на переорієнтацію України від Заходу. Це також вказує на те, що цілі Путіна виходять за межі території, яку він намагався анексувати", - додали аналітики.

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