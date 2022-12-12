Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Бахмут залишається головною точкою удару російських окупантів. Вони зосередили всю артилерію та авіацію, РСЗВ. Навколо Бахмута противник змінив тактику. Замість БТГ противник почав використовувати штурмові новостворені загони, які націлені на атакувальні дії. Під прикриттям місцевості та погоди, вони намагаються підійти до наших передових ліній, вступити у ближній бій, щоб зв’язати підрозділи ЗСУ боєм та прорвати нашу оборону. Відстежуємо такі ворожі групи та наносимо по них удари", - зазначив Череватий.

За словами речника Східного угрупування військ, на Авдіївському напрямку також тривають запеклі бої.

"Противник намагається прорвати нашу оборону, кидає у бій мобілізовані підрозділи. На Луганщині ЗСУ тримають ініціативу за собою. Проте час від часу ворог доукомплектовується та намагається атакувати. Всі атаки ворога завершуються великими втратами й відступом противника", - підкреслив Череватий.

Офіцер 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Афанасьєв зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог використовує тактику нічного бою

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що ситуація навколо Бахмута стабілізується найближчим часом

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