Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У Сіверську та на околицях ворог намагається вести штурмові дії, - боєць ЗСУ Афанасьєв
Ексклюзив

У Сіверську та на околицях ворог намагається вести штурмові дії, - боєць ЗСУ Афанасьєв

12 грудня, 2022 понедiлок
08:46
війна з Росією

Офіцер 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Афанасьєв зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог використовує тактику нічного бою

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Сіверську та на околицях по лінії фронту ворог веде штурмові дії. Вагнерівці, як зомбі, лізуть на наші позиції. Тривають атаки, десь відходимо, десь повертаємо позиції. Ворог використовує тактику нічного бою. Вночі важко коригувати артилерію. Дрони, які використовуються вночі дорожчі, ніж денні. Втрата такого дрона - це прикро", - зауважив Афанасьєв. 

За словами бійця, все залежить від піхотинців, у кого "міцніше зуби".

"Робимо все, щоб знищити ворога. Тривають атаки близького бою. Вони підвезли величезну кількість вагнерівців. Командири їм кажуть, якщо вони не підуть в атаку, то свої накриють їх артилерією", - додав Афанасьєв. 

  • 8 грудня Дмитро Пєсков заявив, що РФ не збирається "приєднувати" нові території України, проте хоче захопити ті, що вже були раніше незаконно анексовані.

  • Останні заяви речника російського диктатора Дмитра Пєскова свідчать, що у кремлі й надалі сподіваються повністю окупувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Військові новини
Читайте також:
Борис Джонсон
10 грудня, 2022 субота
Війна може закінчитися лише одним способом, питання в тому, як швидко ми дійдемо до неминучого, - Джонсон
Володимир Путін
9 грудня, 2022 п'ятниця
Путін заявив, що почав повномасштабне вторгнення "запізно", бо "розраховував домовитися в межах Мінських угод"
Анатолій Тимощук
11 грудня, 2022 неділя
"Не все так однозначно": ексфутболіст Тимощук вперше висловився про війну РФ проти України
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.41
    Купівля 39.41
    Продаж 40.12
  • EUR
    Купівля 40.75
    Продаж 41.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
12 грудня
09:35
Армія РФ за добу вбила одного донеччанина та ще трьох - поранила
09:30
без світла, свічка блекаут
Кулеба назвав реалістичним сценарій повного блекауту та припустив, куди виїжджатимуть українці
09:10
Пожежа в РФ
Під Москвою горить торговий центр, є постраждалий
08:46
Олег Плотницький
Лідер збірної України став переможцем клубного ЧС з волейболу
08:41
OPINION
Микола Княжицький
Театр імені Лесі Українки, перейшовши на українську, збільшив кількість глядачів
08:30
Рашисти не припиняють обстрілювати Дніпропетровщину
Ворог вночі випустив щонайменше 30 снарядів по Нікопольщині 
08:20
Пєсков
Британська розвідка пояснила, що стоїть за новими заявами Кремля про цілі війни проти України
08:08
Російські військові
РФ завдала 2 ракетних та 11 авіаційних ударів по українській території протягом доби
08:04
OPINION
Олег Манчура
Ліпше б росіяни свій Гідрометцентр розстріляли...
07:54
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
"Не розуміємо аргументацію": Кулеба розкритикував Німеччину через зволікання з постачанням танків
07:47
Українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження ворожих військ і техніки
07:26
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, ЧС-2022
"Сон скінчився": Роналду перервав мовчання після вильоту Португалії з ЧС-2022
07:20
окупант
Окупанти облаштовують вогневі позиції поблизу будинків цивільних у Троїцькому, - Генштаб
06:59
Олексій Резніков
У Міноборони назвали мету російських обстрілів по критичній інфраструктурі України
06:18
Косово - Сербія
Українцям рекомендували утриматись від поїздок до Сербії та Косова
05:50
білоруські військові
Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, аби посилити контроль над Білоруссю, - ISW
05:20
Джо Байден
Байден: Економіка США може випередити Китай за рівнем зростання вперше з 1976 року
02:07
Денис Шмигаль
Пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, нас чекають суттєві обмеження взимку, - Шмигаль
01:11
Оновлено
Байден Зеленський
Зеленський обговорив з Байденом формування системи ППО та відновлення енергетики
00:54
Польща
У Польщі стартують навчання для українських медиків
00:20
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Переважну більшість генерувальних потужностей української енергосистеми відновлено, - Укренерго
2022, неділя
11 грудня
23:31
Капсула безпілотного американського космічного корабля Orion
Американський космічний апарат Orion повернувся з Місяця
22:33
Президент України Зеленський
Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти семи церковних діячів УПЦ МП
22:07
міністри оборони України та Швеції 
Уряд Швеції ухвалив дев'ятий пакет військової допомоги Україні
22:01
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Імовірно, скоро Марокко передасть Україні танки, а не тільки комплектувальні до них. Колонка Сергія Згурця
21:37
У Нідерландах пропонують заморозити вступ Сербії в ЄС
У Нідерландах пропонують заморозити вступ Сербії в ЄС через неприєднання до санкцій ЄС
21:34
Німеччина уряд
Німеччина посилить контроль над обігом зброї через спробу держперевороту
21:04
Після атак РФ Одеський порт не працював, але вивіз зерна не зупиниться, – міністр
20:38
Переговори не можуть бути фіговим листком для переозброєння РФ, - Джеймс Клеверлі
Переговори не можуть бути фіговим листком для переозброєння Росії, – глава МЗС Британії
20:21
Вибух в іранському університеті
В іранському університеті, що займається військовими проєктами, стався вибух
20:02
OPINION
Тетяна Мокріді
Еротичний календар і "Коханець леді Чаттерлей"
19:54
біженці
США прийняли понад 82 тисячі українських біженців
19:49
Переможниця дитячого Євробачення-2022 Злата Дзюнька
Злада Дзюнька посіла 9 місце на Дитячому Євробаченні
19:31
Пам'ятник Шевченку в окупованому Луганську
На пам'ятнику Шевченку в Луганську встановили табличку "Російський поет"
19:12
Михайло Подоляк
"Є лише один шлях": Подоляк про завершення війни РФ проти України
19:05
80 десантно-штурмова бригада
ЗСУ за добу уразили 7 пунктів управління та 15 районів зосередження особового складу
19:03
Інтерв’ю
путін та Байден, війна в Україні
Путін боїться воювати з НАТО, але хоче, щоб росіяни думали, що вони воюють, - експерт Грант
18:57
окупанти орки танк рф
За добу окупанти завдали 5 авіаударів та здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ
18:50
окупанти орки
На тимчасово окупованих територіях росіяни заохочують місцевих до колаборантства за 10 тис рублів
18:48
У ГУР розповіли, як дружини російських військових хочуть "заробити"
"Дружини скандалять через соцвиплати". У ГУР сказали, як родичі військових РФ хочуть "заробити"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV