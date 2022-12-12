Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 8 грудня речник президента Росії Дмитро Пєсков переформулював основні цілі війни проти України. Він сказав, що однією з головних цілей Росії нібито є "захист жителів Донбасу та Південного Сходу України" та додав, що у РФ "ще багато роботи" щодо захоплення цих територій.

Аналітики вважають, що коментарі Пєскова свідчать про те, що поточні мінімальні політичні цілі Росії у війні проти України залишаються незмінними. Ймовірно, Москва все ще прагне поширити контроль над усією територією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Наразі ж росіяни віддають пріоритет просуванню вглиб Донецької області.

"Проте Росія навряд чи досягне поставлених цілей: дуже малоймовірно, що російські військові зараз здатні сформувати ефективну ударну силу, здатну захопити ці райони. Російські сухопутні війська навряд чи досягнуть значних операційних успіхів протягом наступних кількох місяців", - дійшли висновку в розвідці Британії.

8 грудня Дмитро Пєсков заявив, що РФ не збирається"приєднувати" нові території України, проте хоче захопити ті, що вже були раніше незаконно анексовані.

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