Бахмут спроможний утримати російську навалу, а ЗСУ - і далі перемелювати сили ворога, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що ситуація навколо Бахмута стабілізується найближчим часом
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"ЗСУ перекинули на Бахмутський напрямок до 3-4 бригад з різних напрямків, включаючи бригади, які стояли на правому березі Дніпра. Там відбулася ротація окремих бригад, які тримали оборону у передмісті Бахмута тривалий час, що підвищить ефективність наших військ", - зауважив Згурець.
За словами експерта, ситуація навколо Бахмута стабілізується найближчим часом.
"Всі намагання противника пробитися зі сходу у передмістя та увійти у Бахмут, ще більше стримують російські сили. Всі напрямки навколо Бахмута вже під контролем ЗСУ. Ситуація навколо Кліщіївки стабілізувалась, де ворог намагався рухатися. До цього населеного пункту складно підійти ворогу. Бахмут цілком спроможний утримати російську навалу під Бахмутом, а ЗСУ - й далі перемелювати сили противника", - додав Згурець.
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