На більшості пунктів пропуску на виїзд з України немає черг, - прикордонники
Станом на 06:00 15 квітня черги є на двох пунктах пропуску на виїзд із України
Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Польща:
- "Ягодин" - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Устилуг" - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Угринів" - 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Рава-Руська" - 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Грушів" - 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Краківець" - 0 легкових авто, 3 автобуси, 0 пішоходів
- "Шегині" - 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Смільниця" - 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.
- "Малий Березний" - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Ужгород" - 10 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів.
- Тиса" - 0 легкових авто, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 0 легкових авто,, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 20:00);
- "Косино" - 0 легкових авто, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 00:00);
- "Лужанка" - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 0 легкових авто, 0 пішоходів.
- "Дякове" - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Солотвино" - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 0 легкових авто, 0 пішоходів.
- "Мамалига" - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Росошани" - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" - 0 легкових авто, 0 пішоходів.
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