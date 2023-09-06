На боці РФ в Україні воюють жителі Куби, - InformNapalm
Українські хакери передали у розпорядження розвідувальної спільноти InformNapalm докази вербування, підготовки та переміщення в Росію для участі у бойових діях проти України підрозділів кубинських найманців
Про це йдеться у публікації на сайті спільноти.
Хакери зламали пошту майора Антона Пєрєвозчікова, який з травня 2023 року – начальник пункту відбору на військову службу за контрактом в місті Тула.
"Проаналізувавши дамп поштової скриньки майора Пєрєвозчікова, вдалося встановити імена, прізвища, дати народження та паспортні дані 199 кубинських найманців. Усі вони – громадяни Куби за виключенням однієї особи – Діас Ромеро Хуан Пабло, який є громадянином Колумбії", - йдеться у публікацїі.
InformNapalm оприлюднила фото їхніх паспортів.
"Встановлені особи потрапили в Росію протягом липня-серпня різними групами від 10 до 30 осіб. Прибувають вони в аеропорт Шереметьєво. Кінцева зупинка – Тула. Саме там майор Пєрєвозчіков оформлює кубинців, перекладає їх паспортні дані, вручає їм контракт і обіцяє “золоті гори", - заявили розслідувачі.
У спільноті додають, що в Тулі на найманців чекає цілий пакет документів - всі вони підготовлені іспанською мовою: і анкета, і зразки рапортів на виплату грошей, опитувальники, контракт з додатком.
Згідно з документами, кубинцям гарантується повний соціальний пакет, який надається і росіянам-контрактникам. Крім виплат родині у випадку смерті чи поранення, найманець може розраховувати на:
- Одноразову виплату у розмірі 195 000 рублів при підписанні контракту на строк від одного року і більше.
- Щомісячні виплати від 204 000 рублів на місяць у зоні проведення “спеціальної військової операції” (залежно від військового звання, посади та вислуги років).
- Можливість швидкого придбання житла коштом коштів Міністерства оборони Росії через систему накопичувально-іпотечного кредитування.
- Службове житло або компенсація оренди житла.
- Безкоштовне обстеження, лікування та реабілітація у військово-медичних закладах.
- Страхування життя та здоров’я за рахунок федерального бюджету.
- Право на пільгову пенсію після 20 років служби.
- Статус учасника бойових дій та відповідні пільги.
- Податкові пільги та податкові канікули.
- Бюджетні місця для навчання дітей в університетах.
- Резервування робочих місць для майбутніх контрактників.
"Фактично, російська держава пропонує кубинському найманцю від 2 тис. доларів на місяць. Заробити такі гроші на Кубі просто неможливо. Ми отримали беззаперечні докази участі кубинських найманців у війні проти України на боці РФ. Ми маємо обґрунтовані сумніви в тому, що ці найманці опинилися там без відома влади Куби суто випадково за програмою “work and travel”. Очевидно, що це потік, і він збільшується", - додають у InformNapalm.
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