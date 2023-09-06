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На боці РФ в Україні воюють жителі Куби, - InformNapalm

6 вересня, 2023 середа
21:59
Війна з Росією Куба

Українські хакери передали у розпорядження розвідувальної спільноти InformNapalm докази вербування, підготовки та переміщення в Росію для участі у бойових діях проти України підрозділів кубинських найманців

Про це йдеться у публікації на сайті спільноти.

Хакери зламали пошту майора Антона Пєрєвозчікова, який з травня 2023 року – начальник пункту відбору на військову службу за контрактом в місті Тула.

"Проаналізувавши дамп поштової скриньки майора Пєрєвозчікова, вдалося встановити імена, прізвища, дати народження та паспортні дані 199 кубинських найманців. Усі вони – громадяни Куби за виключенням однієї особи –  Діас Ромеро Хуан Пабло, який є громадянином Колумбії", - йдеться у публікацїі.

InformNapalm оприлюднила фото їхніх паспортів.

"Встановлені особи потрапили в Росію протягом липня-серпня різними групами від 10 до 30 осіб. Прибувають вони в аеропорт Шереметьєво. Кінцева зупинка – Тула. Саме там майор Пєрєвозчіков оформлює кубинців, перекладає їх паспортні дані, вручає їм контракт і обіцяє “золоті гори", - заявили розслідувачі.

У спільноті додають, що в Тулі на найманців чекає цілий пакет документів - всі вони підготовлені іспанською мовою: і анкета, і зразки рапортів на виплату грошей, опитувальники, контракт з додатком. 

Згідно з документами, кубинцям гарантується повний соціальний пакет, який надається і росіянам-контрактникам. Крім виплат родині у випадку смерті чи поранення, найманець може розраховувати на:

  1. Одноразову виплату у розмірі 195 000 рублів при підписанні контракту на строк від одного року і більше.
  2. Щомісячні виплати від 204 000 рублів на місяць у зоні проведення “спеціальної військової операції” (залежно від військового звання, посади та вислуги років). 
  3. Можливість швидкого придбання житла коштом коштів Міністерства оборони Росії через систему накопичувально-іпотечного кредитування.
  4. Службове житло або компенсація оренди житла.
  5. Безкоштовне обстеження, лікування та реабілітація у військово-медичних закладах.
  6. Страхування життя та здоров’я за рахунок федерального бюджету.
  7. Право на пільгову пенсію після 20 років служби.
  8. Статус учасника бойових дій та відповідні пільги.
  9. Податкові пільги та податкові канікули.
  10. Бюджетні місця для навчання дітей в університетах.
  11. Резервування робочих місць для майбутніх контрактників.

"Фактично, російська держава пропонує кубинському найманцю від 2 тис. доларів на місяць. Заробити такі гроші на Кубі просто неможливо. Ми отримали беззаперечні докази участі кубинських найманців у війні проти України на боці РФ. Ми маємо обґрунтовані сумніви в тому, що ці найманці опинилися там без відома влади Куби суто випадково за програмою “work and travel”. Очевидно, що це потік, і він збільшується", - додають у InformNapalm.

Росія
російська армія
Куба
Військові новини
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