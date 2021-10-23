На Буковині посилили карантин та назвали умови користування громадським транспортом

Про це повідомляє Чернівецька обладміністрація у facebook.

У ОДА зазначили, що на Буковині з 24 жовтня посилюють карантин і відвідувати різні заклади та користуватися громадським транспортом можна буде за умови вакцинації та наявності негативного тесту на COVID-19.

"Комісія ТЕБ та НС пропонує дозволити відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установ лише при наявності сертифікату про вакцинацію, або документа, свідчить про одужання від COVID-19. Підходить також ПЛР-тест або експрес-тест, який діє 72 години. Такі обмеження стосуються і громадського транспорту, нерегулярних та регулярних перевезень в області", - йдеться у повідомленні ОДА.

За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, на такі кроки пішли, оскільки Чернівецька область зараз опинилася за крок від "червоної зони".

