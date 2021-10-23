На Буковині посилили карантин та назвали умови користування громадським транспортом
У Чернівецькій області з 24 жовтня користуватися громадським транспортом можна буде за наявності сертифікату про вакцинацію, негативного тесту на коронавірус, або довідки про одужання від COVID-19
Про це повідомляє Чернівецька обладміністрація у facebook.
У ОДА зазначили, що на Буковині з 24 жовтня посилюють карантин і відвідувати різні заклади та користуватися громадським транспортом можна буде за умови вакцинації та наявності негативного тесту на COVID-19.
"Комісія ТЕБ та НС пропонує дозволити відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установ лише при наявності сертифікату про вакцинацію, або документа, свідчить про одужання від COVID-19. Підходить також ПЛР-тест або експрес-тест, який діє 72 години. Такі обмеження стосуються і громадського транспорту, нерегулярних та регулярних перевезень в області", - йдеться у повідомленні ОДА.
За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, на такі кроки пішли, оскільки Чернівецька область зараз опинилася за крок від "червоної зони".
- 23 жовтня стало відомо, що з 26 жовтня, червоний рівень епідемічної небезпеки буде встановлений на території Рівненської та Миколаївської областей.
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