На Буковині у померлого чоловіка та ще 22 людей виявили зараження штамом "Дельта"

Про це Укрінформу повідомила в.о. директора Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гопко.

"Днями ми отримали результати із підтвердженням ще 23 випадків (інфікування штамом "Дельта" - ред.) із 30 зразків, які ми надсилали. Серед буковинців, у яких підтвердили дельта-штам коронавірусу, є один померлий пацієнт, йому було 66 років", - сказала Гопко.

Раніше на Буковині зафіксували 34 випадки цього штаму. Тоді досліджували партію із 42 зразків.

За словами Гопко, новий штам переважає над іншими. Випадки інфікування ним виявили майже в усіх територіальних громадах. Лише у гірських районах Путильщини поки не підтвердили жодного. Вона зазначила, що близько чверті виявлених випадків – це діти. Наймолодшому пацієнту один рік, а найстаршому - 88 років.



"Переважають госпіталізації. Зокрема, близько 20 людей із цим вірусом досі перебувають у стаціонарах. Є уже і такі, що одужали від цього штаму вірусу. Серед усіх виявлених випадків дельта-штаму немає жодного, хто отримав щеплення", - додає головна санітарна лікарка Буковини.