На Челябінському тракторному заводі, де виробляють двигуни для російських танків, вибухнув та загорівся трансформатор
Ввечері в неділю, 26 листопада 2023 року, у місті Челябінськ (Південний Урал, РФ), яке ще з часів СРСР називають Танкоградом, сталася пожежа на тракторному заводі, що виготовляє танкові двигуни
Подробиці наводить інформаційний проєкт "Говорит не Москва".
Як повідомляється, спершу стався вибух електротраснформатора на території заводу, а потім почалася пожежа.
Через це в прилеглих до підприємства житлових будинках зникли світло і вода.
Нагадаємо, за участь у збройній агресії проти України завод перебуває під санкціями.
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