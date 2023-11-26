На Челябінському тракторному заводі, де виробляють двигуни для російських танків, вибухнув та загорівся трансформатор

Подробиці наводить інформаційний проєкт "Говорит не Москва".

Як повідомляється, спершу стався вибух електротраснформатора на території заводу, а потім почалася пожежа.

Через це в прилеглих до підприємства житлових будинках зникли світло і вода.

Нагадаємо, за участь у збройній агресії проти України завод перебуває під санкціями.