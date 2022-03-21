На Черкащині дозволили продаж алкоголю, - ОВА
У Черкаській області з 21 березня заборонено продавати алкоголь лише із 20.00 до 8.00
Про це написав голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.
"Це рішення продиктоване винятково економікою. Воно ухвалене задля забезпечення стабільної роботи підприємств галузі, збільшення надходжень до бюджету від сплати податків і зменшення частки продажу нелегальної продукції", - зазначив він.
Табурець попросив командирів військових частин та інших військових формувань в області вжити всіх заходів для недопущення вживання алкогольних напоїв військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами.
"У кермувальників напідпитку й далі вилучатимемо автомобілі на потреби армії", - написав Табурець.
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