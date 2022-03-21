На Черкащині дозволили продаж алкоголю, - ОВА

Про це написав голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.



"Це рішення продиктоване винятково економікою. Воно ухвалене задля забезпечення стабільної роботи підприємств галузі, збільшення надходжень до бюджету від сплати податків і зменшення частки продажу нелегальної продукції", - зазначив він.

Табурець попросив командирів військових частин та інших військових формувань в області вжити всіх заходів для недопущення вживання алкогольних напоїв військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами.



"У кермувальників напідпитку й далі вилучатимемо автомобілі на потреби армії", - написав Табурець.



