На Черкащині пік загострення війни відбувається в Умані

Про це інформує ДСНС.



"Черкаська область. Станом на 13:30 24 лютого пік загострення оперативної обстановки спостерігається в місті Умань", - зазначили в повідомленні.



О 10:05 24 лютого на вулиці Дерев'янка загорілося складське приміщення зі зберігання пластикових виробів. Вогонь охопив площу завбільшки з 3 тис. квадратні метри.



На місці події працювали два відділення пожежно-рятувальної частини, автодрабина та аварійно-рятувальний автомобіль САРМ-Л. Вогонь загасили.



О 10:45 на вулиці Вінницьке шосе, поблизу села Розсішки, унаслідок потрапляння снаряду виникла пожежа в складському приміщенні одного з підприємств. Її площа становила 500 квадратних метрів. Пожежу ліквідували об 11:25.



Крім того, рятувальники загасили вогонь на складському приміщенні на вулиці Привокзальній.



Також зараз ліквідують пожежу на складі з автомобільними товарами (гума, мастило). Площа пожежі становить 500 квадратних метрів.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb