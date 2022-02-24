На Черкащині пік загострення війни відбувається в Умані
Станом на 13:30 24 лютого в Умані відбувається пік загострення оперативної обстановки на Черкащині. Сталася пожежа на чотирьох складах
Про це інформує ДСНС.
"Черкаська область. Станом на 13:30 24 лютого пік загострення оперативної обстановки спостерігається в місті Умань", - зазначили в повідомленні.
О 10:05 24 лютого на вулиці Дерев'янка загорілося складське приміщення зі зберігання пластикових виробів. Вогонь охопив площу завбільшки з 3 тис. квадратні метри.
На місці події працювали два відділення пожежно-рятувальної частини, автодрабина та аварійно-рятувальний автомобіль САРМ-Л. Вогонь загасили.
О 10:45 на вулиці Вінницьке шосе, поблизу села Розсішки, унаслідок потрапляння снаряду виникла пожежа в складському приміщенні одного з підприємств. Її площа становила 500 квадратних метрів. Пожежу ліквідували об 11:25.
Крім того, рятувальники загасили вогонь на складському приміщенні на вулиці Привокзальній.
Також зараз ліквідують пожежу на складі з автомобільними товарами (гума, мастило). Площа пожежі становить 500 квадратних метрів.
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