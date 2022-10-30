Про це голова Новгород-Сіверської РВА Андрій Анікієнко написав у фейсбуці.

Окупанти обстріляли околиці населеного пункту Семенівської ОТГ. Загалом зафіксували 21 вибух.

"Унаслідок ворожого обстрілу, загинуло 48 голів великої рогатої худоби, також пошкоджені будівлі сільськогосподарського підприємства. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - зауважив Андрій Анікієнко.

У травні на Донеччині окупанти вдруге знищили одне з найпотужніших підприємств, яке щодня давало 500 тис. яєць.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb