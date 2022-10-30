На Чернігівщині близько 50 корів загинули за добу внаслідок російських обстрілів
У Семенівській громаді Чернігівщини 30 жовтня загинуло 48 корів і було пошкоджено сільськогосподарське підприємство внаслідок ворожих обстрілв
Про це голова Новгород-Сіверської РВА Андрій Анікієнко написав у фейсбуці.
Окупанти обстріляли околиці населеного пункту Семенівської ОТГ. Загалом зафіксували 21 вибух.
"Унаслідок ворожого обстрілу, загинуло 48 голів великої рогатої худоби, також пошкоджені будівлі сільськогосподарського підприємства. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - зауважив Андрій Анікієнко.
- У травні на Донеччині окупанти вдруге знищили одне з найпотужніших підприємств, яке щодня давало 500 тис. яєць.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.35
Купівля 39.35Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 38.47Продаж 39.31
- Актуальне
- Важливе