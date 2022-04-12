На Чернігівщині легковик наїхав на протитанкову міну. Водій загинув

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Як зазначили в поліції, повідомлення про те, що на автодорозі у селі Красне Чернігівського району підірвався легковий цивільний автомобіль, надійшло 11 квітня близько 15-ї години.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група поліції, патрульні поліцейські, спецпризначенці та вибухотехніки. Як з'ясували правоохоронці, 64-річний місцевий мешканець їхав дорогою з села Ладинка в напрямку Красного. У селі він побачив знайомих, зупинився та з’їхав з дороги на узбіччя. Там автомобіль наїхав на протитанкову міну. Внаслідок вибуху водій загинув на місці.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус закликав мешканців Чернігова без критичної необхідності не повертатися до міста, оскільки триває відновлення критичної інфраструктури.

"Що стосується ситуації в області, вона контрольована, вона зрозуміла. Дуже багато замінованих доріг, полів, там, де стояла москальська мразота. Працюють служби ДСНС. Працюють військові підрозділи піротехнічні і відповідно на це потрібен час, – зазначив Чаус. – Дуже багато повідомлень, що скрізь міни. Ми знаємо, що вони там є, дуже багато людей працюють, але область у нас велика. Ми залучаємо додаткові підрозділи з інших областей. Є відповідні домовленості з Міністерством внутрішніх справ, з ДСНС. Усі працюють, дайте, будь ласка, ще трохи часу".

Поліцейські, своєю чергою, також рекомендують громадянам повертатися до населених пунктів лише після того, як фахівці обстежать там усі дороги й будівлі. Також закликають цивільних громадян не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки: узбіччя, лісосмуги, незорані поля.

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