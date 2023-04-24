На Чернігівщині перевернувся човен з п'ятьма людьми, двох ще шукають

Про це повідомляє ДСНС.

"24 квітня о 09:40 до Служби порятунку "101" у Чернігівській області надійшло повідомлення, що у затоці р. Дніпро перевернувся човен, де перебувало 5 чоловіків. Троє з яких самостійно добралися берега", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошуки ще двох наразі тривають. Від ДСНС України у Чернігівській області залучено 5 одиниць спеціальної техніки та 13 рятувальників, з них 3 водолази.