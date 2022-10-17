На Чернігівщині прикордонники приземлили дрон з вибуховим пристроєм
Прикордонники приземлили дрон, за допомогою якого рашисти намагалися атакувати Чернігівщину
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Неподалік від кордону з Росією окупанти запустили коптер, щоб скинути вибуховий пристрій. Прикордонники влучним пострілом зі стрілецької зброї приземлили дрон. Разом з ним впав і вцілілий боєприпас", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, в ніч на 17 жовтня українські Повітряні Сили збили 26 дронів на Півдні
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.82
-
EUR
Купівля 38.36Продаж 39.44
- Актуальне
- Важливе