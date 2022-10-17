На Чернігівщині прикордонники приземлили дрон з вибуховим пристроєм

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Неподалік від кордону з Росією окупанти запустили коптер, щоб скинути вибуховий пристрій. Прикордонники влучним пострілом зі стрілецької зброї приземлили дрон. Разом з ним впав і вцілілий боєприпас", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 17 жовтня українські Повітряні Сили збили 26 дронів на Півдні

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