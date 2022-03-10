На Чернігівщині українські військові відбили в окупантів 10 танків, ЗРК та евакуаційну машину
Українські військові у Чернігівській області в боях з окупантами відбили у них 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ", передає Еспресо.TV.
"Військові частини та підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують захищати свою землю, рідних та близьких від "асвабадітелєй" найкращої, з їхніх слів, армії. Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК "Північ" відбувся бій із переважаючими силами противника", – йдеться у повідомленні.
Відтак, у результаті цього бою в окупантів вдалося відбити 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.
- Нагадаємо, на Чернігівщині ЗСУ знищили дивізіон російських "Іскандерів".
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