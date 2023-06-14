На Чернігівщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка
У середу, 14 червня, російські терористи обстріляли Чернігівську область, загинула місцева жителька
Про обстріл повідомляє ОК "Північ".
Поліція Новгород-Сіверщини документує наслідки російського обстрілу, який забрав життя цивільної жінки
"Сьогодні російська армія вчергове здійснила обстріл прикордоння Новгород-Сіверського району. Внаслідок ворожої атаки загинула мирна мешканка села. 55-річна жінка в момент обстрілу поралася по господарству. Слідчо-оперативна група поліції провела огляд місця події, ретельно задокументувала військовий злочин росіян", - пише "Північ".
Слідчий поліції відкрив провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).
Під обстріл також потрапили населені пункти Карповичі та Красний Хутір. Про пошкодження, чи постраждалих, інформація не надходила.
- У ніч з 13 на 14 червня ворог атакував Одесу ракетами "Калібр": є влучання в громадські об'єкти, зокрема в бізнес-центр та складське приміщення торговельної мережі. Пошуково-рятувальна операція завершена
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.82
Купівля 36.82Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.65
- Актуальне
- Важливе