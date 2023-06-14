На Чернігівщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка

Про обстріл повідомляє ОК "Північ".

Поліція Новгород-Сіверщини документує наслідки російського обстрілу, який забрав життя цивільної жінки

"Сьогодні російська армія вчергове здійснила обстріл прикордоння Новгород-Сіверського району. Внаслідок ворожої атаки загинула мирна мешканка села. 55-річна жінка в момент обстрілу поралася по господарству. Слідчо-оперативна група поліції провела огляд місця події, ретельно задокументувала військовий злочин росіян", - пише "Північ".

Слідчий поліції відкрив провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Під обстріл також потрапили населені пункти Карповичі та Красний Хутір. Про пошкодження, чи постраждалих, інформація не надходила.