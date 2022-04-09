На Чернігівщині збили "Точку-У", яку рашисти запустили з території Білорусі

Про це у Facebook повідомив один із захисників Чернігова Андрій Кудабеков.

"Це залишки "Точки" у Чернігівській області. Вона впала. Не сама. Запустили її з території Білорусії. І могла вона вибухнути над нами. А сьогодні ракети летіли на станцію в Краматорськ Донецької області. Півсотні мирних жителів вбито та понад сотню поранено. В тому числі і діти... Це така ж трагедія, як в Бучі та Ірпені під Києвом, як в Лукашовці та в Ягодному під Черніговом, як в Маріуполі та інших містах та селах..", – прокоментував фото військовий.

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