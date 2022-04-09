На Чернігівщині збили "Точку-У", яку рашисти запустили з території Білорусі
У Чернігівській області збили російську ракету "Точку-У", яку запустили рашисти з Білорусі
Про це у Facebook повідомив один із захисників Чернігова Андрій Кудабеков.
"Це залишки "Точки" у Чернігівській області. Вона впала. Не сама. Запустили її з території Білорусії. І могла вона вибухнути над нами. А сьогодні ракети летіли на станцію в Краматорськ Донецької області. Півсотні мирних жителів вбито та понад сотню поранено. В тому числі і діти... Це така ж трагедія, як в Бучі та Ірпені під Києвом, як в Лукашовці та в Ягодному під Черніговом, як в Маріуполі та інших містах та селах..", – прокоментував фото військовий.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.62
- Актуальне
- Важливе