На Чернівецькому курорті сталася стрілялина: правоохоронці проводять перевірку

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

"На місце події першочергово прибули чернівецькі патрульні, які несуть службу на поліцейській станції в курортному містечку. Поліцейські встановили, що 48-річний киянин, відпочиваючи в одному із готелів, здійснив кілька пострілів у повітря з балкону свого номера",- йдеться у повідомленні.



Відомо, Що під час стрілянини ніхто не постраждав. Пістолет "Форт-17Р", на який чоловік мав дозвіл, вилучили.

"Поліцейські встановили особу правопорушника і склали на нього адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) і ст. 174 (Стрільба зі зброї, спорядженої гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - зазначають правоохоронці.



Відомості про подію внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події у Яремчанському відділенні поліції. Триває перевірка.

Вирішується питання про позбавлення чоловіка дозволу на зберігання та носіння вилученого пристрою.