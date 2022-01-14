На Чернівецькому курорті сталася стрілялина: правоохоронці проводять перевірку
13 січня о 22:59 надійшло повідомлення на "102", що в селі Поляниця чути постріли
Про це повідомляє пресслужба поліції області.
"На місце події першочергово прибули чернівецькі патрульні, які несуть службу на поліцейській станції в курортному містечку. Поліцейські встановили, що 48-річний киянин, відпочиваючи в одному із готелів, здійснив кілька пострілів у повітря з балкону свого номера",- йдеться у повідомленні.
Відомо, Що під час стрілянини ніхто не постраждав. Пістолет "Форт-17Р", на який чоловік мав дозвіл, вилучили.
"Поліцейські встановили особу правопорушника і склали на нього адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) і ст. 174 (Стрільба зі зброї, спорядженої гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - зазначають правоохоронці.
Відомості про подію внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події у Яремчанському відділенні поліції. Триває перевірка.
Вирішується питання про позбавлення чоловіка дозволу на зберігання та носіння вилученого пристрою.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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