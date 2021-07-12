На Далекому Сході РФ на трасу впав танк. ВІДЕО
12 липня на в'їзді в Южно-Сахалінськ танк впав з трала на проїжджу частину та перекинувся на башту
Про це пишуть російські ЗМІ.
Російські ЗМІ зазначають, що танк перекинувся, коли його перевозили маршрутом з Успенівки в Хомутове.
Повідомляється, що за танком вислали евакуатор, який має підняти та прибрати машину з автошляху.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.09Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе