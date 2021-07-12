На Далекому Сході РФ на трасу впав танк. ВІДЕО

Про це пишуть російські ЗМІ.



Російські ЗМІ зазначають, що танк перекинувся, коли його перевозили маршрутом з Успенівки в Хомутове.



Повідомляється, що за танком вислали евакуатор, який має підняти та прибрати машину з автошляху.

