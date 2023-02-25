На день народження Лесі України до її пам'ятника у Севастополі принесли синю та жовту квітки
25 лютого до пам'ятника українській поетесі та письменниці Лесі Українці в Севастополі принесли квіти
Про це повідомляє видання Крим.Реалії.
"До постаменту письменниці принесли жовті та сині квіти. Так виявили повагу і любов до української культури і творчості Лесі Українки. У місцевій церкві традиційно замовили заупокійну службу", - йдеться у дописі.
Зокрема додається, що члени Українського національно-культурного товариства Севастополя (УНКОС) щорічно 25 лютого покладають квіти до пам'ятника Лесі Українці в прибережній зоні Балаклави. Раніше біля пам'ятника також влаштовували читання українських віршів.
Також видання додає, що 2021 року російська влада міста під приводом контролю короновірусних обмежень виставила біля пам'ятника поліцейський пост.
- Сьогодні, 25 лютого 2023 року, виповнюється 152 роки із дня народження української поетеси, письменниці, драматургині, громадсько-політичної діячки й співзасновниці "Української соціал-демократії" Лесі Українки.
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