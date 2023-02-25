На день народження Лесі України до її пам'ятника у Севастополі принесли синю та жовту квітки

Про це повідомляє видання Крим.Реалії.

"До постаменту письменниці принесли жовті та сині квіти. Так виявили повагу і любов до української культури і творчості Лесі Українки. У місцевій церкві традиційно замовили заупокійну службу", - йдеться у дописі.

Зокрема додається, що члени Українського національно-культурного товариства Севастополя (УНКОС) щорічно 25 лютого покладають квіти до пам'ятника Лесі Українці в прибережній зоні Балаклави. Раніше біля пам'ятника також влаштовували читання українських віршів.

Також видання додає, що 2021 року російська влада міста під приводом контролю короновірусних обмежень виставила біля пам'ятника поліцейський пост.