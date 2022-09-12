На деокуповані території Харківщини доставлять першу гумдопомогу 

Про це на Телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Метр за метром ЗСУ звільняють Харківщину. Це сотні населених пунктів, тисячі вулиць, це рідні місця для десятків тисяч українців.

На деокуповані території буде доставлена перша допомога - це 11 000 наборів з продуктами та стільки ж гігієнічних наборів. Звичайно і товари для дітей: харчування, підгузки, дитячі засоби гігієни", – зазначив Тимошенко. Він додав, що здебільшого це ті товари, що необхідно негайно.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти тікають з Козачої Лопані на Бєлгород

Як зазначав офіцер ЗСУ Басараб - вище військове керівництво Росії втратило контроль над управлінням своїх підрозділів на Харківщині.

Крім того, росЗМІ повідомляли, що через контрнаступ ЗСУ на Харківщині окупанти відмовилися від наміру щодо "референдумів".

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