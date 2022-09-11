Вище військове керівництво Росії втратило контроль над управлінням своїх підрозділів на Харківщині, - офіцер ЗСУ Басараб
Політолог, офіцер ЗСУ Михайло Басараб зауважив, що ЗСУ несуться як цунамі, який росіяни вже не здатні зупинити
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Контрнаступ ЗСУ став несподіванкою для росіян і очевидно, що вище військове керівництво Росії втратило контроль за управлінням підрозділами російських збройних сил на території Харківщини. Все це перетворюється на безладний відступ росіян. ЗСУ несуться як цунамі, який росіяни вже не здатні зупинити. Вони не знають, що цьому протиставити", - підкреслив Басараб.
Політолог також додав, що російські військові в паніці змушені тікати та рятуватися.
"Все, що ми бачимо підкреслює давні оцінки російським збройним силам. Ми бачимо проблему зі зв'язком збройних сил РФ, проблему з логістикою", - зазначив Басараб.
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