Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Контрнаступ ЗСУ став несподіванкою для росіян і очевидно, що вище військове керівництво Росії втратило контроль за управлінням підрозділами російських збройних сил на території Харківщини. Все це перетворюється на безладний відступ росіян. ЗСУ несуться як цунамі, який росіяни вже не здатні зупинити. Вони не знають, що цьому протиставити", - підкреслив Басараб.

Політолог також додав, що російські військові в паніці змушені тікати та рятуватися.

"Все, що ми бачимо підкреслює давні оцінки російським збройним силам. Ми бачимо проблему зі зв'язком збройних сил РФ, проблему з логістикою", - зазначив Басараб.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що з початку вересня Україна повернула під свій контроль понад 3 тис. кв км території

На Харківщині російські окупанти втікають з прикордонного населеного пункту Козача Лопань у сторону російського Бєлгорода

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