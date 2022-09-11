На Харківщині окупанти тікають з Козачої Лопані на Бєлгород, - мер Дергачів
На Харківщині російські окупанти втікають з прикордонного населеного пункту Козача Лопань у сторону російського Бєлгорода
Про це повідомив міський голова міста Дергач В’ячеслав Задоренко.
"За нашою інформацією, з Козачої Лопані рашисти тікають на Бєлгород, ходять по хатам та евакуюють місцеве населення. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", - написав Задоренко.
- Нагадаємо, Зеленський повідомив про деокупацію ще одного населеного пункту Харківщини
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