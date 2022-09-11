Зеленський повідомив про деокупацію ще одного населеного пункту Харківщини

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям!" – написав Зеленський.

Нагадаємо, українські військові за минулі п'ять днів звільнили понад 3 тис. квадратних км території, що більше, ніж російським окупантам вдалося захопити з початку квітня

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