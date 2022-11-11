На деокупованих територіях Донеччини виявили тіла ще 6 загиблих від рук росіян українців
У середу, 10 листопада, на звільнених територій у Донецькій області виявили тіла шести українців, які загинули від рук росіян
Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.
Він зазначив, що чотири тіла було виявлено у звільненому Дробишевому, а ще два — у Яровій.
Також Кириленко повідомив, що за дому від рук окупантів на Донеччині загинуло двоє цивільних — у Бахмуті та Авдіївці. Ще п'ятеро людей в області зазнали поранень.
Загалом за час повномасштабної війни росіяни вбили на Донеччині 1193 людини. Поранень за цей час зазнали 2583 українці. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де наразі неможливо порахувати точну їх кількість.
- Станом на ранок 10 листопада росіяни поранили 20 цивільних на Донеччині, ще трьох вбили.
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