На деокупованих територіях Донеччини виявили тіла ще 6 загиблих від рук росіян українців

Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він зазначив, що чотири тіла було виявлено у звільненому Дробишевому, а ще два — у Яровій.

Також Кириленко повідомив, що за дому від рук окупантів на Донеччині загинуло двоє цивільних — у Бахмуті та Авдіївці. Ще п'ятеро людей в області зазнали поранень.

Загалом за час повномасштабної війни росіяни вбили на Донеччині 1193 людини. Поранень за цей час зазнали 2583 українці. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де наразі неможливо порахувати точну їх кількість.

Станом на ранок 10 листопада росіяни поранили 20 цивільних на Донеччині, ще трьох вбили.

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