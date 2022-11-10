Росіяни знову вбили на Донеччині трьох цивільних, поранили дванадцятьох
Російська армія на Донеччині продовжує відбирати життя в цивільних та наносити їм каліцтва
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Росіяни поповнили 9 листопада список своїх жертв на Донеччині. Зокрема стало відомо ще про трьох убитих цивільних: двох у Бахмуті та одного у Павлівці. Крім того, у Яровій правоохоронці знайшли тіла п’яти українців, убитих загарбниками під час окупації. Ще 12 людей на Донеччині поранено.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, - каже Павло Кириленко. – Але кожен воєнний злочинець буде покараний!"
- У Ямполі на Донеччині 7 листопада знайшли тіла ще чотирьох вбитих росіянами під час окупації цивільних
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