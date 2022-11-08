У Ямполі на Донеччині знайшли тіла ще чотирьох вбитих росіянами під час окупації цивільних
У Ямполі на Донеччині продовжують знаходити тіла цивільних, які були вбиті загарбниками під час окупації міста
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко
У Ямполі на Донеччині правоохоронці виявили тіла ще чотирьох цивільних, яких російські загарбники вбили під час окупації.
Окрім того, за 7 листопада росіяни вбили на Донеччині ще трьох цивільних - у Бахмуті та Красногорівці. Ще семеро людей в області отримали поранення. У Маріуполі та Волновасі точну кількість жертв встановити наразі неможливо.
"Росія вбиває цивільних! - акцентує Павло Кириленко. - Кожен воєнний злочинець буде покараний!"
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