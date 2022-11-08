Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко

У Ямполі на Донеччині правоохоронці виявили тіла ще чотирьох цивільних, яких російські загарбники вбили під час окупації.

Окрім того, за 7 листопада росіяни вбили на Донеччині ще трьох цивільних - у Бахмуті та Красногорівці. Ще семеро людей в області отримали поранення. У Маріуполі та Волновасі точну кількість жертв встановити наразі неможливо.

"Росія вбиває цивільних! - акцентує Павло Кириленко. - Кожен воєнний злочинець буде покараний!"

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb