На деокупованій Луганщині правоохоронці знайшли російський схрон зброї та боєприпасів

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Схрон зброї та боєприпасів, який залишили окупанти, виявили в покинутому та пошкодженому будинку у Макіївці Луганської області.

Правоохоронці знайшли 32 гранати Ф1, 20 гранат РГО с запалами, 4 автомати АК та ручний кулемет, 4 цинки патронів калібру 5,45 мм, РПГ-22 та реактивну штурмову гранату.

"Виявлені зброя та боєприпаси були передані військовослужбовцям ЗСУ, які боронять Луганщину", - пише ОВА.