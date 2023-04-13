На деокупованій Луганщині правоохоронці знайшли російський схрон зброї та боєприпасів
У середу, 12 квітня, в деокупованій Макіївці Луганської області українські правоохоронці виявили схрон зброї та боєприпасів
Про це повідомляє Луганська ОВА.
Схрон зброї та боєприпасів, який залишили окупанти, виявили в покинутому та пошкодженому будинку у Макіївці Луганської області.
Правоохоронці знайшли 32 гранати Ф1, 20 гранат РГО с запалами, 4 автомати АК та ручний кулемет, 4 цинки патронів калібру 5,45 мм, РПГ-22 та реактивну штурмову гранату.
"Виявлені зброя та боєприпаси були передані військовослужбовцям ЗСУ, які боронять Луганщину", - пише ОВА.
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