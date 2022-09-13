На деокуповану частину Харківщини повертається життя, - волонтер
Місцева влада на звільнених територіях Харківської області починає робити все, щоб запустити електроенергію, воду і газ
Про це в ефірі Еспресо розповів волонтер Олексій Курцев.
"Життя повертається потрошку. Місцева влада починає робити все, щоб запустити електроенергію, воду і газ. На місцях починають працювати дуже активно. Оператори мобільного зв'язку починають працювати біля вишок по трасі. Це дуже швидко все рухається", - сказав він.
На думку волонтера, все максимально відновлять протягом місяця.
"Людям потрібні продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти. Я думаю, що треба Starlink поставити, щоб був якийсь зв'язок. Потрібні буржуйки, генератори, речі теплі. Абсолютно все потрібне. Найближчий місяць можна везти все", - зазначив Курцев.
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