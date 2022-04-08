На державні сайти Фінляндії здійснено потужну DDOS-атаку

Про це повідомляє Yle та Twitter-акаунти відомств.



Атаки на державні сайти відбулися у п'ятницю, 8 квітня.



"Наразі є збої в онлайн-сервісах МЗС. Атака була спрямована на http://Um.fi і Finlanabroad.fi. Ми проведемо розслідування та спробуємо якнайшвидше запустити служби. Ми просимо вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні МЗС.



Міноборони Фінляндії також повідомило про кібератаки. У відомстві заявили, що проводять розслідування та нададуть додаткову інформацію пізніше.Невдовзі після третьої години дня уряд повідомив, що проблемив обслуговуванні на веб-сайти уряду та міністерств закінчено. За даними уряду, більшість сайтів працювали нормально під час атак. Міністерство оборони заявило, що поки що залишить свій веб-сайт закритим, доки не буде припинено шкідливий трафік на сайті.Менеджер з комунікацій Міноборони Крістіан Ваккурі не коментував, хто може стояти за атакою.