На державні сайти Фінляндії здійснено потужну DDOS-атаку
Сайти міністерства закордонних справ, генерального штабу та міністерства оборони Фінляндії зазнали потужних DDOS-атак і деякий час не працювали
Про це повідомляє Yle та Twitter-акаунти відомств.
Атаки на державні сайти відбулися у п'ятницю, 8 квітня.
"Наразі є збої в онлайн-сервісах МЗС. Атака була спрямована на http://Um.fi і Finlanabroad.fi. Ми проведемо розслідування та спробуємо якнайшвидше запустити служби. Ми просимо вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні МЗС.
Міноборони Фінляндії також повідомило про кібератаки. У відомстві заявили, що проводять розслідування та нададуть додаткову інформацію пізніше.
Невдовзі після третьої години дня уряд повідомив, що проблемив обслуговуванні на веб-сайти уряду та міністерств закінчено. За даними уряду, більшість сайтів працювали нормально під час атак. Міністерство оборони заявило, що поки що залишить свій веб-сайт закритим, доки не буде припинено шкідливий трафік на сайті.
Менеджер з комунікацій Міноборони Крістіан Ваккурі не коментував, хто може стояти за атакою.
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