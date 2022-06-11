Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Крайні повідомлення про ситуацію на фронті свідчать про те, що на деяких напрямках Запорізької області наші захисники трішки посунули російських окупантів та їхніх колаборантів ближче до кордонів області, буквально до 10 км на деяких напрямках", - зауважив боєць.

Також він додав, що попри певне просування українських військ, ситуація на Запорізькому напрямку залишається складною.



"Понад 60% територій області залишається окупованими російськими загарбниками. Українське військо продовжує боротьбу", - наголосив Денисов.



Боєць додав, що обстріли відчутно по всій території Запорізького напрямку.



"В районі Запоріжжя та області ведуть артилерійські “дуелі”, тому на цих територіях гупає так добряче", - розповів він.



Упродовж останніх тижнів українські військові відсунули лінію фронту на 5–7 км від Запоріжжя, хоча на початку вторгнення сили окупантів переважали ЗСУ

Сьогодні, 11 червня на Запоріжжі росіяни обстріляли Малу Токмачку, внаслідок чого згоріла будівля сільради й одна людина отримала опіки

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