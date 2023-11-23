На Дніпропетровщині облаштували лікарню під землею. Там можна проводити операції

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Справжня лікарня під землею. Є палати, кімната інтенсивної терапії, до якої проведений кисень. А ще – повноцінна операційна. У коридорах – зони відпочинку з мультимедіа. Напоготові запас води, медикаментів, продуктів. Проведений Wi-Fi, встановлені альтернативні джерела енергії", - написав він.

Фото: Telegram Сергія Лисака

За його словами, укриття однієї з клінік області почали облаштовувати ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Частину робіт заклад виконав своїми силами. Додаткову підтримку надав фонд ЮНІСЕФ.

"Міжнародні партнери допомогли з ремонтом сховища. Вдячний закордонним друзям за підтримку. Лікарям – за ініціативу. Адже надійне сховище – це безпека пацієнтів та медиків", - написав Лисак.

Він наголосив, що в цій лікарні під землею є все для того, аби проводити невідкладні операції за будь-яких умов.

Фото: Telegram Сергія Лисака