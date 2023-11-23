На Дніпропетровщині облаштували лікарню під землею. Там можна проводити операції
На Дніпропетровщині облаштували лікарню під землею. Там є кімната інтенсивної терапії з підведеним киснем та операційна, де є всі умови для хірургічних втручань
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Справжня лікарня під землею. Є палати, кімната інтенсивної терапії, до якої проведений кисень. А ще – повноцінна операційна. У коридорах – зони відпочинку з мультимедіа. Напоготові запас води, медикаментів, продуктів. Проведений Wi-Fi, встановлені альтернативні джерела енергії", - написав він.
Фото: Telegram Сергія Лисака
За його словами, укриття однієї з клінік області почали облаштовувати ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Частину робіт заклад виконав своїми силами. Додаткову підтримку надав фонд ЮНІСЕФ.
"Міжнародні партнери допомогли з ремонтом сховища. Вдячний закордонним друзям за підтримку. Лікарям – за ініціативу. Адже надійне сховище – це безпека пацієнтів та медиків", - написав Лисак.
Він наголосив, що в цій лікарні під землею є все для того, аби проводити невідкладні операції за будь-яких умов.
Фото: Telegram Сергія Лисака
- У Харкові на станціях метро "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова" облаштували 17 шкільних кабінетів площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням. Усього сформовано 60 класів на понад тисячу учнів.
- А на початку листопада стало відомо, що у селищі Коротич Харківського району будують школу під землею. Планується, що навчальний заклад зможе вмістити до 500 дітей і педагогічних працівників.
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