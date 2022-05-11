На Дніпропетровщині окупанти обстріляли дві громади на межі з Херсонщиною
Уранці 11 травня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли околиці сіл Зеленодольської та Широківської громад
Про це в телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, ніч на 11 травня минуло відносно спокійно, була тільки одна повітряна тривога.
На ранок ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною. Втрапили у поля на околицях сіл Зеленодольської та Широківської громад. Нікого і нічого не зачепило. Зараз все нормально.
- 10 травня окупанти обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині та пошкодили будинки.
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