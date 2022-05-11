На Дніпропетровщині окупанти обстріляли дві громади на межі з Херсонщиною

Про це в телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, ніч на 11 травня минуло відносно спокійно, була тільки одна повітряна тривога.

На ранок ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною. Втрапили у поля на околицях сіл Зеленодольської та Широківської громад. Нікого і нічого не зачепило. Зараз все нормально.

10 травня окупанти обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині та пошкодили будинки.

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