На Дніпропетровщині поліція затримала злочинців, які збували наркотики на 1,5 млн грн щомісяця

Про це повідомляє пресслужба МВС.



До складу угруповання входило п’ятеро жителів м. Кам’янське, четверо з них - залежні. Вони налагодили мережу збуту психотропів та наркотиків на території міста, зокрема ацетильованого опію, амфетаміну, метадону та марихуани.



За словами нацполіції, ролі між учасниками були чітко розподілені. Організатор контролював своїх спільників, які приймали замовлення від клієнтів, збували "товар" та звітували організатору щодо кількості замовлень та отриманих коштів. Четверо учасників, окрім "заробітної плати", отримували безкоштовну дозу наркотичного засобу для власного вживання.



За попередніми підрахунками, такий бізнес приносив зловмисникам до 1,5 млн грн щомісячного "прибутку". Частина коштів розподілялася між учасниками злочинної організації залежно від участі, решта – витрачалася на розвиток їхньої протиправної діяльності.







У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України поліція затримала четверо осіб. Усім учасникам злочинної організації повідомили про підозри за частинами 1, 2 статті 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та частиною 3 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.



За скоєне злочинцям може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

