На Дніпропетровщині росіяни обстріляли дитсадок, церкву та лінію електропередачі
У Криворізькому районі Дніпропетровщини в ніч на 3 серпня росіяни обстріляли дитсадок, церкву, лінію електропередачі, залишивши село без світла
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Вночі російська армія завдавала ударів по Криворізькому району. Ворог вгатив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Апостолівській. У Апостолівській без жертв та руйнувань. У Зеленодольській поцілили прямо по селу Велика Костромка", - наголосив він.
Росіяни влучили в місцеві дитсадок і церкву. Також вони пошкодили лінію електропередачі, залишивши Велику Костромку без світла. На місці обстрілу працюють аварійні бригади. Люди внаслідок ворожого вогню не постраждали.
В інших районах Дніпропетровщини станом на 7:38 3 серпня ситуація спокійна.
- У ніч на 2 серпня росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини - Синельниківський і Криворізький. Вони пошкодили будинки та перебили лінію електропередачі.
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