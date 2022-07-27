Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"По Нікопольському району ворог двічі ударив з "градів". Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні", - наголосив він.

У Нікополі росіяни пошкодили вісім п’ятиповерхівок, лікарню, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.

По Зеленодольській громаді вони гатили зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Унаслідок цього в селі частково зникло світло. Працюють електрики.

Люди від російських обстрілів не постраждали.

У ніч на 26 липня росіяни також ударили по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини та пошкодили лінію електропередач.

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