На Дніпропетровщині росіяни обстріляли з "градів" лікарню, дитсадок і поранили жінку
У Нікопольському та Криворізькому районах у ніч на 27 липня росіяни обстріляли дитсадок, лікарню, будинки, електролінії й поранили жінку
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"По Нікопольському району ворог двічі ударив з "градів". Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні", - наголосив він.
У Нікополі росіяни пошкодили вісім п’ятиповерхівок, лікарню, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.
По Зеленодольській громаді вони гатили зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Унаслідок цього в селі частково зникло світло. Працюють електрики.
Люди від російських обстрілів не постраждали.
- У ніч на 26 липня росіяни також ударили по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини та пошкодили лінію електропередач.
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