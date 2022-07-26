Загарбники обстріляли два райони на Дніпропетровщині: пошкоджено лінію електропередач

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Ніч на 26 липня на Дніпропетровщині перетворилася у ніч нескінченних повітряних тривог, що у підсумку завершилися обстрілами. Цього разу рашисти вдарили по Криворізькому та Нікопольському районах.

Як поінформував Валентин Резніченко, у Широківській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії по селу Кошове, де пошкодив лінію електропередач. Люди не постраждали. А Червоногригорівську та Марганецьку громади накрив вогнем з РСЗВ. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

"В інших районах області на цю хвилину спокійно ", - підсумував Резніченко.

У ніч на 25 липня росіяни випустили по Нікопольському району Дніпропетровщині до 40 реактивних снарядів, з артилерії обстріляли Криворізький район, а по Дніпровському району прилетіло дві ворожі ракети.

З 24 лютого Дніпропетровська область прийняла понад 300 тис. внутрішніх переселенців

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